Lamine Yamal responde a las duras críticas del entrenador alemán Hansi Flick

En plena concentración con la selección española en la fecha FIFA por eliminatorias mundialistas de la Uefa, Lamine Yamal, contestó a las duras críticas de Hansi Flick a los jugadores del Barcelona luego de señalar los “egos” que existen dentro del plantel tras empatar en la jornada 3 de la Liga Española frente al Rayo Vallecano.

“Es lo que piensa cada uno, al final después de un empate yo creo que sí es verdad que sales caliente. Al final el Barca siempre quiere ganar, pero no creo que tenga nada que ver (los egos), al final hemos sacado 7 puntos de 9 en campos muy difíciles, que eso la gente no lo cuenta que no hemos jugado en nuestro campo aún, que hemos jugado solo fuera de casa”, mencionó el “10" del Fc Barcelona.

Barcelona debuta en casa en la Liga Española

Después del parón internacional el Barca volverá a la actividad cuando reciba al Valencia en la fecha 4, el que será el debut del conjunto blaugrana de local esta temporada en la liga española, en donde marchan en cuarto lugar con 7 unidades por detrás del líder Real Madrid con 9 puntos.

“Creo que tiene más que ver que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos, no hemos estado del todo concentrados, es verdad y tiene razón (Flick) que tuvimos muchos fallos, pero bueno, puede pasar y para antes recuperar el mismo nivel y ganar los siguientes partidos”, agregó la joven estrella del Barca.

