¿INJUSTO GANADOR? Filtran supuesta lista del Balón de Oro 2025 con resultado INESPERADO

Las redes sociales han despertado la polémica previo al Balón de Oro 2025 que se entrega el siguiente lunes 22 de septiembre del 2025, pues se habría filtrado al ganador previo a la ceremonia.

Una foto que está circulando en las redes sociales, habría dado a conocer el top 10 de la lista y al ganador del Balón de Oro 2025, el resultado habría generado mucha polémica entre los seguidores al futbol.

El ganador del Balón de Oro 2025 sería Lamine Yamal, delantero del Barcelona con un total de 805 puntos generando gran polémica en caso de que se confirme pues algunos consideran que no se lo merece al solo ganar LaLiga y Eurocopa 2024 con España.

Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero.



Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero.

La lista del top 10 que se habría filtrado del Balón de Oro 2025

El top 10 del Balón de Oro 2025 sería:



Lamine Yamal del Barcelona con 805 puntos. Ousmane Dembélé del PSG con 800 puntos. Vitor Ferreira del PSG con 643 puntos. Raphael Dias Belolli, Raphinha del FC Barcelona con 500 puntos (no se aprecia la cantidad exacta). Mohamed Salaha del Liverpool con 400 puntos. Nuno Mendes del PSG con 332 puntos. Pedro Gonzalez, Pedri del Barcelona con 300 puntos. Désiré Doué del PSG con 210 puntos. Kylian Mbappé del Real Madrid con 170 puntos. Lautaro Martínez del Inter (no se aprecia los puntos).

La lista ha generado dudas pues se ve mal escrito el nombre de Mbappé al aparecer como Kyilian Mbappé Lottin. Lo que le ha restado credibilidad y aficionados esperan que no sea cierto.

¿Cuándo es el Balón de Oro 2025?

La ceremonia del Balón de Oro 2025, que reconoce a los mejores futbolistas de la temporada 2024-25, está programada para el lunes 22 de septiembre de 2025, en el Théâtre du Châtelet de París. Los presentadores serán Ruud Gullit, leyenda del fútbol neerlandés y exganador del premio, junto con la periodista británica Kate Scott.

