¿Quién ha sido el mexicano más cercano a ganar un Balón de Oro?

La presente edición del Balón de Oro se entregará el día de mañana, 22 de septiembre de 2025. Allí algunos rumores apuntan a que muy probablemente Lamine Yamal sea el gran ganador. Ante eso, es un buen pretexto para recordar quién es el mexicano que más cerca estuvo de ganar este galardón, recordando que ningún mexicano ha sido el mejor del mundo.

¿Cuántos futbolistas mexicanos han estado nominados al Balón de Oro?

El futbol mexicano siempre ha tenido algunos representantes de alta calidad en la esfera del mejor balompié del planeta; sin embargo, ninguno ha competido a la par de la élite mundial. Por ello se debe recordar que solamente cinco futbolistas estuvieron en alguna prelista, pues ninguno terminó en la terna final.

En diferentes años (salvo un caso) estos futbolistas mexicanos fueron nominados en las listas de los mejores jugadores del año. Por eso, este es el recuento de aquellos casos, de los cuales siempre terminaron fuera en las preselecciones.

Guillermo Ochoa - el arquero fue considerado en la gran lista del 2007, cuando todavía defendía los colores del América.

Rafael Márquez - El Káiser

Javier Hernández - El Chicharito estaba en el mejor momento de su carrera con el Manchester United.

Andrés Guardado y Giovanni dos Santos - Este par de nombres aparecieron en la prelista del año 2015. En esos momentos el jalisciense estaba en el PSV, mientras que Gio militaba en las filas del Villarreal.

¿Qué mexicano estuvo más cerca de ganar un Balón de Oro?