¡Lamine Yamal hace historia! Suena el himno de España y debuta como titular en un Mundial FIFA™
carrera profesional, Lamine Yamal aparece como titular por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA™, mientras suena con emoción el himno de España antes del duelo ante Arabia Saudita. ¡Un instante histórico que marca el inicio de una nueva era para La Roja!
¡Momento histórico para España! Lamine Yamal aparece como titular por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA™ y vive con emoción el protocolo previo al partido mientras suena el himno nacional español.
La joven estrella de La Roja sigue escribiendo su historia y da un paso más en su carrera al formar parte del once inicial en un escenario mundialista. Revive este emocionante momento antes del enfrentamiento entre España y Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.