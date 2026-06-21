¡Lamine Yamal hace historia! Suena el himno de España y debuta como titular en un Mundial FIFA™

¡Momento histórico para España! Lamine Yamal aparece como titular por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA™ y vive con emoción el protocolo previo al partido mientras suena el himno nacional español.

La joven estrella de La Roja sigue escribiendo su historia y da un paso más en su carrera al formar parte del once inicial en un escenario mundialista. Revive este emocionante momento antes del enfrentamiento entre España y Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

