Jorge Campos llega a C.U y le manda un mensaje al América: “Hoy le metemos 3 a esos cremas”

Desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario se vivirá uno de los partidos más esperados de la Liguilla del Clausura 2026, cuando Pumas de la UNAM y Club América disputen el duelo de vuelta de los Cuartos de Final en una serie que llega completamente empatada y cargada de tensión.

El histórico Clásico Capitalino definirá al equipo que avanzará a semifinales, y previo al silbatazo inicial, una leyenda universitaria encendió todavía más el ambiente con un emotivo mensaje en redes sociales. Se trata de Jorge Campos, quien publicó un video en sus redes sociales, recordando sus años defendiendo la camiseta auriazul y confesó que extraña vivir este tipo de encuentros dentro de la cancha.

El exguardameta mexicano aseguró que partidos como este le generan nostalgia por la intensidad, la pasión y la presión que representa jugar una eliminatoria ante el máximo rival. Además, Campos se animó a lanzar su pronóstico para el compromiso decisivo y aseguró que Pumas le marcará tres goles al América en Ciudad Universitaria. “Hoy le metemos 3 a esos cremas”, comentó el histórico exportero.

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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Pumas vs América de la Liguilla del Clausura 2026?

El partido de vuelta entre Pumas de la UNAM y Club América por los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX podrá disfrutarse en vivo y gratis a través de la señal de TV Azteca.

La transmisión estará disponible por televisión abierta en Azteca 7, además de las plataformas digitales oficiales de Azteca Deportes, tanto en su sitio web como en su aplicación móvil, donde los aficionados podrán seguir todas las acciones del Clásico Capitalino.

Todo está listo para vivir de la mano de Azteca Deportes uno de los partidos más emocionantes de la Liguilla del Clausura 2026, con una serie que llega completamente abierta (3-3) y con el boleto a semifinales en juego entre universitarios y azulcremas.

El encuentro se disputará este domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo que promete intensidad, goles y mucha tensión, en una edición más del histórico Clásico Capitalino.

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