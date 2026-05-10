Las razones por las que Efraín Juárez y Joel Huiqui DESTACAN en esta Liguilla del Clausura 2026

Estamos disfrutando de la vuelta de los cuartos de final correspondientes al torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, mismos en donde Efraín Juárez con Pumas, así como Joel Huiqui con Cruz Azul, llegaron a esta fase en lo que fue un torneo realmente atípico al interior del país.

cruz azul

Efraín Juárez llevó a los Pumas a consolidarse como el equipo más importante de la temporada al quedarse con el primer lugar de la tabla general. Joel Huiqui, por su parte, terminó con una racha de nueve partidos sin victoria para Cruz Azul tras el triunfo por 4-1 ante Necaxa. ¿Por qué ambos DT’s son importantes en este rubro?

Efraín Juárez y Joel Huiqui, únicos técnicos mexicanos en la Liguilla del Clausura 2026

Mucho se ha hablado de la poca confianza y regularidad que las instituciones le entregan al técnico mexicano en relación con los entrenadores extranjeros. Esta situación se refleja precisamente en este punto, pues de las ocho escuadras que accedieron a Liguilla solamente dos cuentan con DT’s mexicanos.

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En este punto vale decir que Efraín Juárez estuvo muy cerca de perder su trabajo luego de que Pumas fuera eliminado de la Concachampions, aunque la directiva universitaria le dio el voto de confianza. Una situación totalmente distinta ocurre con Joel Huiqui, quien enfrentará esta Liguilla como entrenador interino de Cruz Azul.

Además, cabe mencionar que Joel Huiqui no hubiera estado en esta Liguilla si Cruz Azul hubiese confiado en el argentino Nicolás Larcamón, por lo que, en un mundo alterno, Efraín Juárez hubiera sido el único entrenador mexicano en disputar la Liguilla previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué otros técnicos forman parte de la Liguilla del Clausura 2026?

La baraja de técnicos para esta Liguilla del Clausura 2026 se conforma en su mayoría por entrenadores argentinos, siendo estos Antonio Mohamed, Gabriel Milito, Guido Pizarro, Diego Cocca y Esteban Solari. Finalmente, el último de ellos es el brasileño del América, André Jardine.

