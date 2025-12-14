Las SENSIBLES bajas del Real Madrid para su último partido del año

El Real Madrid afronta su último compromiso del año en LaLiga con un panorama marcado por grandes ausencias y algunos regresos puntuales. Para el duelo correspondiente a la jornada 16 frente al Deportivo Alavés, en el estadio de Mendizorroza, el equipo dirigido por Xabi Alonso contará con hasta nueve bajas entre lesiones y sanciones, aunque recibe como principal novedad el regreso de Kylian Mbappé a la convocatoria.

El delantero francés vuelve a estar disponible tras perderse el reciente compromiso europeo frente al Manchester City donde los merengues cayerón 2-1. Mbappé sufrió un fuerte golpe en la rodilla izquierda durante el partido ante el Celta de Vigo y, además, arrastra una fractura en el dedo anular de la mano izquierda, pese a ello, ha sido incluido en la lista y se perfila como una de las opciones ofensivas del equipo para este encuentro.

Otra de las noticias destacadas es la reincorporación de Dean Huijsen, el defensor español superó una dolencia muscular en el muslo izquierdo que lo había mantenido al margen durante los últimos cinco partidos oficiales y vuelve a estar disponible para el cuerpo técnico.

La principal complicación para el Real Madrid se concentra en la línea defensiva

El equipo no podrá contar con ninguno de sus laterales habituales, ya sea por lesión o por sanción. Por problemas físicos, permanecen fuera Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Éder Militao, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga. A estas ausencias se suman las de Álvaro Carreras yFran García , al igual que le joven delantero Endrick, quienes deberán cumplir sanción tras haber sido expulsados en el duelo anterior ante el Celta.

Antonio Rüdiger sí estará disponible, e central alemán terminó con molestias el encuentro europeo frente al Manchester City, pero pudo reincorporarse a los entrenamientos y forma parte de la convocatoria para el partido en Vitoria.

En el frente ofensivo, Brahim Díaz disputará este encuentro como su último partido de 2025 con el Real Madrid. Tras el choque ante el Alavés, el futbolista se integrará a la concentración de la selección de Marruecos de cara a la próxima Copa África.

Con este escenario, el conjunto blanco buscará cerrar el año calendario en LaLiga con un resultado positivo, en un encuentro condicionado por las bajas y los ajustes obligados en su estructura defensiva, así poder sacar un triunfo que lo acerque al Barcelona que es el primer lugar de LaLiga con 43 puntos.

