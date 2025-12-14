CONFIRMADO: Haaland supera marca y deja atrás a Cristiano Ronaldo en Inglaterra

Con el doblete logrado por Erling Haaland en la victoria del Manchester City 3-0 ante Crystal Palace en partido correspondiente a la Premier League, el noruego alcanzó los 146 goles en 168 partidos, cifra que le permite superar los 145 tantos de Cristiano Ronaldo, logrados en 346 encuentros con el Manchester United en todas las competencias.

La estadística refleja la magnitud del impacto de Haaland desde su llegada al futbol inglés en 2022. El noruego no solo ha sido pieza clave en los títulos recientes del Manchester City, sino que también ha quebrado récords a una velocidad vertiginosa. Su promedio goleador es de los más altos en la historia del futbol inglés, consolidándolo como uno de los atacantes más dominantes de la actualidad.

Cristiano Ronaldo, por su parte, dejó una huella imborrable en Inglaterra. En su primera etapa con el Manchester United (2003-2009), conquistó tres títulos de Premier League y una Champions League, además de ser Balón de Oro en 2008. En su regreso en 2021-22, volvió a demostrar su calidad con 18 goles en liga. Sin embargo, Haaland ha logrado superar su registro en la mitad de partidos que lo consiguió el luso, lo que marca un contraste generacional.

El doblete ante Crystal Palace fue una muestra más del instinto goleador del noruego. En el minuto 41 abrió el marcador con un remate de cabeza dentro del área y en el 89 sentenció con un disparo desde los 11 pasos, reafirmando su papel como líder ofensivo del equipo de Pep Guardiola.

Los máximos goleadores del fútbol inglés

Tomando en cuenta solamente los goles en la Premier League, el récord absoluto pertenece a Alan Shearer, quien anotó 260 goles, principalmente con el Newcastle United. Le sigue Harry Kane, que suma más de 213 goles en la liga antes de su salida al Bayern Munich. Otros nombres históricos son Wayne Rooney (208), Mohamed Salah (190), Andy Cole (187) y Sergio Agüero (184), todos ellos referentes de distintas épocas.

Con 102 goles en apenas 113 partidos, Haaland se perfila para escalar rápidamente en esta lista y convertirse en uno de los máximos goleadores históricos de la Premier League. Su ritmo actual lo coloca como candidato a romper marcas que parecían inalcanzables.

La comparación con Cristiano Ronaldo subraya el impacto inmediato del noruego y confirma que el futbol inglés vive una nueva era, marcada por la potencia y eficacia de Erling Haaland.

