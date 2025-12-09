Heisman 2025: dos latinos listos para cambiar la historia

La carrera por el Trofeo Heisman 2025 se ha convertido en una batalla más latina que nunca. Por primera vez en décadas, dos quarterbacks de raíces latinas —Fernando Mendoza y Diego Pavia— se encuentran entre los grandes favoritos para conquistar el galardón más prestigioso del fútbol americano universitario. La expectativa dentro de la comunidad latina es enorme, y no es para menos: el premio podría regresar a manos hispanas por primera vez desde Jim Plunkett en 1970.

Fernando Mendoza, el gran favorito al Heisman 2025

El quarterback de los Indiana Hoosiers, Fernando Mendoza, llega como principal candidato al Heisman 2025 gracias a una temporada de ensueño. Con 2,980 yardas aéreas, 33 pases de touchdown y apenas ocho intercepciones, Mendoza no solo brilló en estadísticas: también lideró a Indiana a una campaña perfecta de 13-0 y al título del Big Ten, rompiendo una sequía histórica.

Su madurez en la bolsa de protección, su lectura defensiva y su capacidad para lanzamientos en ventanas reducidas lo convirtieron en uno de los jugadores más confiables del país. Para muchos expertos, su impacto en momentos clave lo coloca un paso adelante en esta lucha que ya es parte de la historia del Heisman 2025.

Diego Pavia y el impulso latino en el fútbol universitario

Pero la batalla no está definida. El también quarterback latino Diego Pavia, de Vanderbilt, firmó una temporada espectacular que lo mantiene firme en la conversación. Con 3,192 yardas por pase, 826 por tierra, 27 touchdowns y solo ocho intercepciones, Pavia demostró ser uno de los jugadores más dinámicos del país. Su habilidad para extender jugadas y desequilibrar defensas lo convirtió en una pesadilla para sus rivales.

Vanderbilt cerró la temporada con marca de 10-2, en gran parte gracias al liderazgo del jugador nacido en Nuevo México. Su presencia en la lista final del Heisman 2025 confirma el crecimiento latino en un deporte que cada vez refleja más diversidad.

La competencia también incluye a Julian Sayin, la gran figura de Ohio State que cerró el año con 3,323 yardas, 31 touchdowns y solo seis intercepciones, además de Jeremiyah Love de Notre Dame.

El ganador del Trofeo Heisman 2025 se dará a conocer este sábado 13 de diciembre, en una ceremonia que podrá marcar un antes y un después para los jugadores de ascendencia latina. Si Mendoza o Pavia levantan la estatuilla, el fútbol universitario vivirá un momento histórico para toda la comunidad hispana.