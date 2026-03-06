Cruz Azul vs San Luis: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS de la jornada 10

El Cruz Azul vs Atlético de San Luis aparece como uno de los partidos más atractivos de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, especialmente porque el liderato del torneo podría ponerse en juego.

La Máquina de Cruz Azul atraviesa uno de sus mejores momentos del torneo y llega a este compromiso con la presión de mantenerse en la cima de la tabla. Sin embargo, el Atlético de San Luis también llega motivado después de un triunfo contundente que le permitió recuperar confianza.

Para los aficionados que siguen la Liga MX desde Estados Unidos, este Cruz Azul vs Atlético de San Luis promete ser un duelo clave para entender cómo se definirá la parte alta de la clasificación en las próximas semanas.

¿Puede Cruz Azul mantener el liderato ante Atlético de San Luis en la Liga MX?

El Cruz Azul vs Atlético de San Luis enfrenta a dos equipos con objetivos distintos en el Clausura 2026, pero con la misma necesidad de sumar puntos.

Cruz Azul llega como líder general del torneo con 22 puntos, una posición que ha conseguido gracias a su regularidad y a la propuesta futbolística del técnico Nicolás Larcamón. La Máquina viene de vencer a Santos Laguna, resultado que le permitió mantenerse un punto por encima de Toluca, su perseguidor inmediato.

Por ello, este partido adquiere una relevancia especial. Un triunfo permitiría a los celestes consolidarse en lo más alto de la tabla general de la Liga MX, mientras que un tropiezo podría abrir la puerta para que otros equipos se acerquen al primer lugar.

En contraste, el Atlético de San Luis vive una realidad diferente. El equipo potosino se encuentra en la parte baja de la clasificación con 10 puntos, empatado con FC Juárez. Aun así, su reciente victoria 4-1 ante Mazatlán como visitante dejó señales positivas en el funcionamiento del equipo.

El delantero Joao Pedro, actual líder de goleo, fue una de las grandes figuras del partido con un doblete, lo que lo convierte en una de las amenazas ofensivas que Cruz Azul deberá vigilar de cerca.

La posible ausencia de Palavecino preocupa a Cruz Azul

Uno de los temas que genera atención en la previa del Cruz Azul vs Atlético de San Luis es la situación del mediocampista Agustín Palavecino, pieza clave en el esquema de Nicolás Larcamón.

El argentino se encuentra a una tarjeta amarilla de ser suspendido, lo que podría dejarlo fuera de un partido importante en el calendario del Clausura 2026. Su impacto en el funcionamiento de Cruz Azul ha sido evidente desde su llegada.

Palavecino se ha convertido en el motor del mediocampo celeste, destacando por su capacidad para conectar la defensa con el ataque y por su visión para habilitar a compañeros como Jeremy Márquez y José Paradela.

Ante la posibilidad de una sanción, el cuerpo técnico analiza alternativas dentro del plantel. Entre las opciones aparecen Luka Romero, con un perfil más ofensivo, y Andrés Montaño, quien recientemente regresó tras superar una lesión de ligamentos.

En cualquier escenario, el objetivo de Cruz Azul será claro: defender el liderato del Clausura 2026 frente a un rival que busca escalar posiciones.

El Cruz Azul vs Atlético de San Luis se disputará el sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc. Para los aficionados en Estados Unidos, el partido comenzará a las 7:00 PM ET, 6:00 PM CT y 4:00 PM PT.