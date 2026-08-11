Leagues Cup: ¿cuántos títulos internacionales tiene Chivas?

En medio de una época donde se cuestiona la grandeza de ciertos clubes y donde otros son alabados por sus años recientes, a Chivas siempre le reclaman que hace mucho tiempo no ganan muchos trofeos. Y hoy que de nueva cuenta les fue mal en la Leagues Cup, se van en contra de sus vitrinas a nivel internacional. Estos son los títulos que el Guadalajara tiene fuera de México.

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¿Cuántos títulos internacionales tiene Chivas?

En medio de este torneo recién renovado en 2023 que puso a competir a los clubes de la Liga MX contra los de la MLS, Chivas ha quedado mal parado por sus resultados. Aunque la Leagues Cup existe desde 2019, fue en 2023 donde se generó el formato actual o al menos el de enfrentar a todos los clubes de ambas ligas. Allí, en un contexto fuera de México, el Guadalajara no ha brillado, quedándose siempre en fase de grupos.

Y lamentablemente para los aficionados de hueso colorado del Club Deportivo Guadalajara, las estadísticas no les ayudan para defender alguna conversación alrededor de sus títulos internacionales. Aunque muchos aplauden (y con su justa razón) aquella final de Copa Libertadores perdida ante Internacional de Porto Alegre… solamente se tienen obtenidas dos copas internacionales.

El primer torneo donde Concacaf puso a competir a los clubes de su región fue en 1962, torneo que precisamente las Chivas Rayadas consiguieron. De ahí, tuvieron que pasar décadas para que el Rebaño Sagrado ganara en 2018 su segundo título de la zona con aquel mítico equipo dirigido por Matías Almeyda.

¿Cómo lucen las estadísticas de Chivas a nivel internacional?

Además de los dos trofeos ya mencionados, Chivas tiene dos finales perdidas a nivel Concacaf. Y así se ve en modo resumen el palmarés del Guadalajara en la competencia fuera de México.

Campeonatos

Concachampions - 1962 - Ganaron la final 0-1 sobre el Comunicaciones de Guatemala

Concachampions - 2018 - Ganaron la final 4-2 en penales (empate 3-3 en tiempo regular) ante Toronto

Subcampeonatos

Concachampions - 1963 - Chivas terminó “perdiendo” esa final por culpa de los calendarios. Concacaf nombró campeón al Racing Haïtien de Haití.

Concachampions - 2007 - Chivas perdió la final 7-6 en penales (empate a dos goles en tiempo regular) ante Pachuca.

Copa Libertadores - 2010 - Chivas perdió la final 5-3 en el global ante el Internacional de Porto Alegre.