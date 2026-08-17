Leagues Cup: ¿qué club de los clasificados viajó más?

Ya decididos los 8 invitados finales en las actividades de la Leagues Cup, los clubes mexicanos pudieron hacer su recuento de daños. América, Rayados, León y Toluca siguen en competencia y ya conocen a sus rivales. Por ello, he aquí el listado de los kilómetros que los clubes realizaron durante su participación en la edición 2026 de este torneo.

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¿Cuál de los 4 equipos de México clasificados viajaron más en la Leagues Cup?

Una de las desventajas que muchos de los clubes y jugadores de México han manifestado es el tema de los traslados. Algunos equipos realmente han pasado varias horas de viaje en una cantidad de días reducida, por lo que varios toman eso como un aspecto de complicación para los clubes mexicanos que siguen en competencia.

Ante eso, las cifras pueden indicar algo de relevancia para León, Rayados, Toluca y América, que tiene descanso del cúmulo de partidos cada 3 días, pues sus duelos de cuartos de final se llevarán a cabo hasta el 25 y 26 de agosto. Al menos son dos fines de semana sin viaje hacia Estados Unidos, donde los que “llevan ventaja” en ese sentido son Toluca y Monterrey.

América fue el equipo que más kilómetros recorrió, con un total de 7575

León viajó cerca de 6247

Por su parte los Rayados de Monterrey completaron 5277 kilómetros

Y los mexiquenses

¿Los clubes mexicanos podrían jugar en casa en lo que resta de la Leagues Cup?

Justamente había rumores de que se podría lograr un arreglo para que los clubes mexicanos jugaran en territorio azteca en algún encuentro de las siguientes rondas… pero ya se estableció que esto no es así. Los cuartos de final se jugarán en los correspondientes estadios de los clubes estadounidenses. Mientras que el propio Antonio Mohamed confirmó que al ser el campeón de la Concachampions les permitiría jugar la ronda de semifinales en un estadio alternativo, pero siempre en los Estados Unidos.