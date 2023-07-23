Rumbo a París 2024: Rompen récord mundial de Michael Phelps

Bien dicen que los récord están para romperse. En el Mundial de Natación 2023 y de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, ha caído una marca que estuvo vigente durante los últimos 15 años, la cual le pertenecía a la leyenda, Michael Phelps.

En Beijing 2008, el 'Tiburón de Baltimore' vivía su tercera justa internacional para seguir escribiendo su nombre en letras de oro, pues en aquella edición de los Juegos Olímpicos, Michael Phelps conquistó ocho preseas doradas para sumarlas a sus logros y con ellas, impuso una marca de 4:03.84 en la prueba de 400m estilo combinado.

Leon Marchand, poseedor del nuevo récord mundial

Luego de 15 años con el récord vigente, el francés, Leon Marchand, ha batido el tiempo de Michael Phelps en Fukuoka, Japón, sede del Mundial de Natación 2023.

Con Michael Phelps desde las gradas y a los 21 años de edad, Leon Marchand ha superado uno de los récord mundiales del excompetidor de Estados Unidos. Por más de un segundo, parando el cronómetro en 4:02.50, el nadador de Francia pone su nombre en los libros de historia rumbo a París 2024.

Tras ser testigo de la historia, el 'Tiburón de Baltimore' se dio cita en la ceremonia de premiación para coronar a Leon Marchand, quien luce como uno de los sucesores en las piscinas de la leyenda que a lo largo de cinco apariciones en los Juegos Olímpicos, a partir de Atenas 2004 hasta Río 2016, pudo colgarse 28 medallas de las cuales, 23 fueron de oro, 3 de plata y 2 de bronce.

El miércoles 26 de julio, estaremos a 365 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, en los cuales Leon Marchand puede hacer su segunda aparición tras haber estado presente en Tokyo 2020, edición en la que tuvo participación en cuatro pruebas sin poder lograr un puesto en el podio.