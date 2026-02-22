León derrotó a Santos en casa en duelo de la fecha 7

En el Estadio León, se enfrentan ahora el equipo esmeralda ante Santos, que buscan romper con su mal paso y añadir tres puntos a su campaña.

La tarea no será fácil pues los esmeraldas tienen una racha de 5 partidos sin conocer la victoria y ahora ante el sotanero ven la mejor opción para retomar el paso.

Santos en siete juegos tiene seis derrotas y un empate, en tanto que León tiene dos victorias, un empate y cuatro descalabros.