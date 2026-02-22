logo deportes horizontal
León derrotó a Santos en casa en duelo de la fecha 7

León derrotó a Santos en actividad de la Jornada 7, resultado que coloca a los laguneros en el sótano luchando por despertar en este Clausura 2026.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Leon vs Santos
Ismael Diaz (L) of Leon fights for the ball with Carlos Gruezo (R) of Santos during the 10th round match between Leon and Santos as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Nou Camp Stadium, on February 21, 2026 in Leon, Guanajuato, Mexico.|Eduardo Serratos/Eduardo Serratos
Liga MX

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

En el Estadio León, se enfrentan ahora el equipo esmeralda ante Santos, que buscan romper con su mal paso y añadir tres puntos a su campaña.

La tarea no será fácil pues los esmeraldas tienen una racha de 5 partidos sin conocer la victoria y ahora ante el sotanero ven la mejor opción para retomar el paso.

Santos en siete juegos tiene seis derrotas y un empate, en tanto que León tiene dos victorias, un empate y cuatro descalabros.

