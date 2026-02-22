León derrotó a Santos en casa en duelo de la fecha 7
León derrotó a Santos en actividad de la Jornada 7, resultado que coloca a los laguneros en el sótano luchando por despertar en este Clausura 2026.
En el Estadio León, se enfrentan ahora el equipo esmeralda ante Santos, que buscan romper con su mal paso y añadir tres puntos a su campaña.
La tarea no será fácil pues los esmeraldas tienen una racha de 5 partidos sin conocer la victoria y ahora ante el sotanero ven la mejor opción para retomar el paso.
Santos en siete juegos tiene seis derrotas y un empate, en tanto que León tiene dos victorias, un empate y cuatro descalabros.