León vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 15 del Clausura 2026; marcador online - Presentado por Nissan

Partido de alto voltaje desde el Bajío. La Fiera y los Bravos de Juárez se enfrentarán en el Nou Camp en un partido que promete emociones desde el primer minuto ya que ambos clubes sueñan con la liguilla del Torneo Clausura 2026. Los locales llegan con 19 unidades y están en la novena posición, mientras que, los pupilos de Pedro Caixinha están en onceavo lugar con 16 puntos. Por ello, la mesa está servida para que veamos un cotejo lleno de oportunidades en ambas áreas.

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