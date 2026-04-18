León vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 15 del Clausura 2026; marcador online - Presentado por Nissan
Sigue en vivo el resultado del compromiso entre La Fiera y los fronterizos desde suelo tapatío a través de la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com
Partido de alto voltaje desde el Bajío. La Fiera y los Bravos de Juárez se enfrentarán en el Nou Camp en un partido que promete emociones desde el primer minuto ya que ambos clubes sueñan con la liguilla del Torneo Clausura 2026. Los locales llegan con 19 unidades y están en la novena posición, mientras que, los pupilos de Pedro Caixinha están en onceavo lugar con 16 puntos. Por ello, la mesa está servida para que veamos un cotejo lleno de oportunidades en ambas áreas.
Te puede interesar: Chivas vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 15 del Clausura 2026; marcador online - Presentado por Nissan