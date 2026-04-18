Chivas vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 15 del Clausura 2026; marcador online - Presentado por Nissan

Se abren las puertas del Estadio Guadalajara para recibir a las Chivas y a la Franja del Puebla. El cuadro tapatío llega como líder, pero Pumas ya le puso presión tras su victoria en San Luis, por lo que es vital sacar las tres unidades si se quieren mantener en lo más alto. Por parte de los visitantes, necesitan un cierre perfecto si aún sueñan con la liguilla del Torneo Clausura 2026, por lo que será un compromiso con ambos equipos en busca del triunfo.

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