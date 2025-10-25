León vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 15 del Apertura 2025; hoy sábado 25 de octubre, marcador online

Partido importante en la jornada 15 del Torneo Apertura 2025, el Club León recibirá a Universidad Nacional en busca de tres unidades y aferrarse al sueño del play-in. Ni los pupilos de Nacho Ambriz, ni los dirigidos por Efraín Juárez la han pasado bien en el presente semestre y una derrota hoy, podría eliminarlos de la posibilidad de liguilla. La Fiera tiene 12 puntos, mientras que, Pumas suma 14 por lo que hoy, el triunfo les daría una vida extra.

