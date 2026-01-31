logo deportes horizontal
León vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 4 del Torneo Clausura 2026, marcador online

Duelo de felinos desde el Bajío mexicano, los Tigres de Guido Pizarro buscarán el botín completo ante los pupilos de Ignacio Ambriz en un partidazo.

Escrito por:  Erick De la Rosa

El Bajío se viste de gala para recibir a los Tigres de la UANL en duelo de jornada 4 del Torneo Clausura 2026. Los pupilos de Guido Pizarro se meten al Nou Camp para enfrentarse al León en uno de los duelos más parejos de la fecha. Ambos clubes tienen cuatro unidades, producto de un triunfo, en empate y una derrota, por lo que el club que obtenga las tres unidades se va a separar en la clasificación general.

