¡DIO SUS PRIMERAS DECLARACIONES! Raphael Veiga llega a México, para cerrar contratación con el América

El jugador brasileño Rapahael Veiga aterrizó este sábado en México para cerrar su fichaje con el cuadro azulcrema, en lo que parece ser un gran fichaje para el cuadro azulcrema al tener a un futbolista procedente del Palmeiras en donde siempre exhibió su calidad en tiro de media y larga distancia, proyección, asistencia y buen trato del balón.

Ante el interés que habría surgido hace un par de semanas del América por Veiga , parece que por fin se cerrará el fichaje que ilusiona al americanismo y también al propio jugador, quien dio sus primeras declaraciones a los medios de comunicación que atestiguaron el arribo este sábado, día en el que el Ame medirá fuerzas ante el cuadro de Necaxa.

"Muy feliz, muy contento", dijo Veiga a los medios que lo acompañaban en el camino a la salida del aeropuerto, donde aficionados buscaban hacer contacto con el mediocampista creativo, quien busca llenar el espacio que dejó hace unos meses Diego Valdes en la creación de juego.

Veiga, de 30 años de edad, se vio ecuánime y estaría en buena forma física y deportiva para eventualmente jugar en la jornada 5 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, cuando el Ame se enfrente a Rayados de Monterrey el sábado 7 de febrero.

Posibles términos de contratación de Raphael Veiga con el América

Se dice de manera extraoficial que Raphael Veiga arriba al futbol mexicano con las Águilas del América, en un acuerdo de préstamo con obligación de compra, en la que el Ame cubre todos los gastos de salario.

Si es información es precisa, supone que ahora América no cuenta con el monto para comprar al jugador, pero se lo llevará, pagará su salario y en un plazo, comprará al jugador.

Este fichaje habría sido motivado y empujado por André Jardine, quien al ser brasileño conoce bien su liga, y tiene conocimiento de algunos jugadores o muchos, entre los que destacó Veiga quien era un tipo de jugador que necesitaban y que ahora parece se vestirá de amarillo.

Veiga se suma al América ¡Ya está en el América vs Necaxa!

Videos revelan que Veiga apenas aterrizó y recogió su equipaje, se trasladó al Estadio Ciudad de los Deportes para sumarse y ver a su club en acción. Videos lo muestran en un palco y dando autógrafos y fotos a los primeros aficionados que lo pudieron observar.