León 0-1 Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY sábado 14 de marzo, partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan

León recibe a Xolos en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Ignacio Ambriz, el conjunto Esmeralda encara el partido en casa con el objetivo de escalar posiciones en la tabla general, pues actualmente te se ubican en el lugar 13 con registro de 10 puntos. Ante su gente, el equipo tiene marca de tres victorias y una derrota.

Del otro lado, los Xolos comandados por Sebastián Abreu llegan al encuentro en el puesto 16 de la presente campaña. En calidad de visitantes, el equipo de Tijuana tiene marca de un triunfo, un empate y tres partidos perdidos.

El Club León afronta el compromiso de la Fecha 11 tras haber perdido en la Jornada 10 en su visita a Mazatlán. Por su parte, Xolos también lleva de ver la derrota ante Santos Laguna.