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Bellezas de la Jornada 6

Estas son las bellezas de la Jornada 6

Por: Carlos Gorozpe

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Las bellezas nos deleitaron en esta jornada 6

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Ellas siempre le agregan el ‘toque’ a los encuentros

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Las bellezas nos impartan cada fin de semana

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Aficionados quedaron hipnotizados con las bellezas

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Su simple presencia en cancha deleitan en el juego

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No importa si hay sol, las bellezas siempre están presentes

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Ellas son quienes en los medios tiempo roban nuestra atención

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Cada fin de semana lo consiguen, sorprendernos con su belleza

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Las bellezas nos deleitaron en esta jornada 6

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Ellas siempre le agregan el ‘toque’ a los encuentros

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Las bellezas nos impartan cada fin de semana

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Aficionados quedaron hipnotizados con las bellezas

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Su simple presencia en cancha deleitan en el juego

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No importa si hay sol, las bellezas siempre están presentes

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Ellas son quienes en los medios tiempo roban nuestra atención

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Cada fin de semana lo consiguen, sorprendernos con su belleza

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