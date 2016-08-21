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Bellezas de la Jornada 6
Estas son las bellezas de la Jornada 6
Las bellezas nos deleitaron en esta jornada 6
Ellas siempre le agregan el ‘toque’ a los encuentros
Las bellezas nos impartan cada fin de semana
Aficionados quedaron hipnotizados con las bellezas
Su simple presencia en cancha deleitan en el juego
No importa si hay sol, las bellezas siempre están presentes
Ellas son quienes en los medios tiempo roban nuestra atención
Cada fin de semana lo consiguen, sorprendernos con su belleza
Las bellezas nos deleitaron en esta jornada 6
Ellas siempre le agregan el ‘toque’ a los encuentros
Las bellezas nos impartan cada fin de semana
Aficionados quedaron hipnotizados con las bellezas
Su simple presencia en cancha deleitan en el juego
No importa si hay sol, las bellezas siempre están presentes
Ellas son quienes en los medios tiempo roban nuestra atención
Cada fin de semana lo consiguen, sorprendernos con su belleza