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Galería | Toluca somete al Puebla en la Bombonera

Los Diablos Rojos vencieron sin mayores problemas a la escuadra de La Franja.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_uobcyyx2

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ws6eedy5

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_s2ewrcwf

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_6abfg05e

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_o2j1pa5u

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_8inpvmw7

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_dkhja94q

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_os9svda3

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_c37y2kgp

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

/
KAL|1_uobcyyx2

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ws6eedy5

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_s2ewrcwf

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_6abfg05e

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_o2j1pa5u

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_8inpvmw7

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_dkhja94q

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_os9svda3

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_c37y2kgp

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_uobcyyx2
KAL|1_ws6eedy5
KAL|1_s2ewrcwf
KAL|1_6abfg05e
KAL|1_o2j1pa5u
KAL|1_8inpvmw7
KAL|1_dkhja94q
KAL|1_os9svda3
KAL|1_c37y2kgp

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