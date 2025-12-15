Turco Mohamed conquista el bicampeonato con Toluca y se suma a la lista de los técnico más ganadores de la Liga BBVA MX

Antonio 'Turco' Mohamed escribió su nombre con letras de oro tras conquistar el bicampeonato de la Liga BBVA MX con el Toluca tras vencer a Tigres en una dramática Final del torneo Apertura 2025 este domingo 14 de diciembre en la cancha del estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense.

¿A cuántos títulos llegó Turco Mohamed como DT?

El Turco Mohamed ganó su segundo título con los Diablos Rojos, pero el estratega argentino cuenta con una amplia experiencia conquistando campeonatos tanto a nivel nacional como en el plano internacional en países como Argentina y Brasil.

La primera vez que Mohamed se coronó campeón fue en el Apertura 2012, también en la cancha del Toluca, pero en el banquillo de los Xolos de Tijuana, equipo al que llevó a conquistar su primera estrella.

Su buen trabajo en la frontera le valió la contratación del América y a las Águilas las llevó a volar por lo más alto en el Apertura 2014.

Mohamed siguió su camino de títulos con Rayados en donde ganó la Liga del Apertura 2019, además de un par de Copas MX.

Ahora con Toluca ha ganado un par de títulos de Liga BBVA MX que suman un total de cinco campeonatos de la Primera División Mexicana, lo que lo coloca como uno de los técnicos más ganadores en la historia.

Títulos de Mohamed en la Liga BBVA MX

Tijuana - Apertura 2012

América - Apertura 2014

Rayados - Apertura 2019

Toluca - Clausura 2025 y Apertura 2025

Turco Mohamed llegó a cinco títulos de Liga MX|Adrian Macias/Adrian Macias

Los técnicos más ganadores de la Liga BBVA MX

Tras su título del Apertura 2025, Antonio Mohamed llegó a cinco campeonatos y se unió a la lista de técnicos más ganadores junto con Nacho Trelles y Ricardo Ferretti que tienen siete cada uno; Raúl Cárdenas con seis y ahora el Turco iguala a Javier de la Torre, Manuel Lapuente y Vucetich con cinco.

Entrenadores más ganadores de la Liga MX

Nacho Trelles y Ricardo Ferretti - 7 títulos Raúl Cárdenas - 6 títulos Javier de la Torre, Manuel Lapuente, Vucetich y Mohamed - 5 títulos

