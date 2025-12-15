Toluca 2-1 Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 14 de diciembre, por la Final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online, en directo y por internet

Luego de un largo camino, finalmente este domingo 14 de diciembre se definirá al campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX cuando se enfrenten el Toluca y los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense. El partido lo podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes .

