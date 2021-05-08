Atlético Morelia es finalista de la Liga BBVA Expansión MX

Atlético Morelia sigue con paso arrollador, a pesar de que no haber tenido actividad durante más de una semana, los de Michoacán derrotaron de manera dominante al Atlante que, a pesar de los intentos, no pudo lograr el objetivo.

El primer tiempo arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos, Atlante quería descontar rápidamente, pues a este partido llegó con desventaja de un gol tras el autogol de Vladimir Moragrega en el Estadio Azulgrana.

A pesar de que se notaba la intensidad de los visitantes, Atlético Morelia abrió el marcador con un polémico gol que terminó por anularse debido a un claro fuera de lugar al minuto 16.

Rápidamente los Potros de Hierro encontraron su recompensa por la intensidad mostrada, pues al minuto 19 abrieron el marcador y empataban el marcador global. Un nuevo partido comenzó en el Estadio Morelos con esa anotación de Edson Jair Partida.

Conforme avanzaba el primer tiempo, ambas escuadras mostraban buenas oportunidades a la ofensiva y al minuto 33 un balde de agua fría caía para los atlantistas, pues los locales empataron todo vía Carlos Gael Acosta con un buen tiro cruzado.

Finalizó el primer tiempo y al reanudarse las actividades, ambos equipos no aflojarían al momento de atacar, pues, aunque Morelia con el empate en el encuentro no tenía problema, querían aumentar su ventaja y sentenciar al Atlante.

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Todo se definió en la primera parte

Los azulgranas intentaban acortar la diferencia, pues debían anotar dos goles si aspiraban a la final, a pesar de los intentos, las oportunidades llegaban, pero con poco peligro en el arco protegido por Alejandro Arana.

El partido llegó al pitazo final y el Atlético Morelia se coló a su primera final de la Liga BBVA Expansión MX, esperan rival de la otra llave en la que el Tepatitlán dio un golpe de autoridad al golear 3-0 a los Mineros de Zacatecas. ¿Cuál será la final de la liga de los prospectos?