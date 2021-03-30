El Cancún FC hace historia con su primera foto oficial

La actual plantilla del Cancún FC nunca va a olvidar este lunes. La “Ola Futbolera” posó para una foto que pasará a la historia, pues fue la primera oficial del conjunto del importante destino turístico de nuestro país.

El conjunto se vistió de manteles largos y tuvo como invitada especial a la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, a quien se puede observar al centro de la imagen. Además se puede ver a la directiva, cuerpo técnico y jugadores del Cancún FC.

“Sin duda fue el marco perfecto para enaltecer las bellezas naturales que ofrece Cancún, catalogado como un destino de clase mundial y detonante del turismo deportivo, entro otros importantes rubros”, comunicó el club.

En la histórica fotografía aparecen José Luis Oranes Costanzo y Christian “Chaco” Giménez, presidente y director técnico de la institución peninsular. La cita fue en uno de los hoteles más prestigiosos del destino turístico, pues funge como patrocinador oficial del equipo.

Cancún FC en la Liga Expansión

El 20 de agosto de 2020, en el estadio Andrés Quintana Roo, llegó el esperado regreso del Cancún FC, ante el Tampico Madero. La institución también espera por primera vez gente en el estadio, todo parece indicar que será el próximo 7 de abril ante Leones Negros que puedan estrenarse frente a su público, debido a la pandemia por el COVID-19.

En el Guard1anes 2021 no han tenido tanta suerte, aunque sacaron una victoria importante el pasado sábado por marcador de 5-1 ante el Tepatitlán, dentro de la Jornada 12.

Por el momento se encuentran en la posición 12 de la Tabla General, y a falta de tres partidos del actual certamen, el Cancún FC espera clasificarse al repechaje, para poder pelear su primer título.

