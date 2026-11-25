La Liga Mexicana del Pacífico se ha convertido en uno de los torneos más espectaculares y seguidos por la comunidad al interior de la República, por lo que son miles de personas las que desean conocer más respecto a la jornada que se vivirá durante este día.

Será este miércoles 25 de noviembre cuando la Liga Mexicana del Pacífico presente un total de cinco compromisos que se vivirán durante las últimas horas del día. Ante esta situación, no está de más que conozcas todos los detalles respecto a los horarios de cada uno de los enfrentamientos.

¿A qué hora son los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico hoy?

Águilas de Mexicali vs Yaquis de Ciudad Obregón | 18:10 horas | Youtube LMP.

Cañeros de Los Mochis vs Tomateros de Culiacán | 18:05 horas | Youtube LMP.

Venados de Mazatlán vs Algodoneros de Guasave | 18:00 horas | Youtube LMP.

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RUMBO A TIERRAS CACHANILLAS PARA INICIAR LA SEGUNDA VUELTA✈️🤠 pic.twitter.com/jhUVWDP7ie — Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) November 24, 2026

Mayos de Navojoa vs Naranjeros de Hermosillo | 18:00 horas | Youtube LMP.

Jaguares de Nayarit vs Charros de Jalisco | 17:00 horas | Youtube LMP.

¿Qué equipos han decepcionado en esta temporada 2026 - 2027 de la LMP?

La temporada 2026 - 2027 está por terminar y, después de casi 40 partidos disputados, hay algunas instituciones que han dejado mucho qué desear en el diamante. Entre ellos están los Mayos de Navojoa, quien sin duda es la escuadra con más derrotas a lo largo de la campaña.

Otro equipo que ha decepcionado en relación a lo que se esperaba de ellos son los Venados de Mazatlán, escuadra que se encuentra en los últimos lugares cuando se pensaba que pelearían por lo más alto de la clasificación. Finalmente, los Jaguares de Nayarit, equipo nuevo de la Liga Mexicana del Pacífico, también ha quedado a deber.