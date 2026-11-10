Liga Mexicana del Pacífico 2026: La hora para VER EN VIVO los partidos de HOY martes 10 de noviembre

Estamos a poco más de un mes para que termine la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico, por lo que poco a poco distintas instituciones han comenzado a demostrar que tienen todo para conquistar esta campaña y darle una alegría a los miles de aficionados que tienen en el país.

En ese sentido, vale decir que, durante este martes 10 de noviembre, la Liga Mexicana del Pacífico presentará un total de cinco compromisos que se distribuirán en las últimas horas de la noche. Por tal motivo, aquí conocerás los horarios, quienes se enfrentan y dónde ver los juegos.

¿Qué partidos presenta la Liga Mexicana del Pacífico hoy martes 10 de noviembre?

Tomateros de Culiacán vs Águilas de Mexicali | 9:30 de la noche | Youtube LMP.

Algodoneros de Guasave vs Jaguares de Nayarit | 8:30 de la noche | Youtube LMP.

Cañeros de Los Mochis vs Venados de Mazatlán | 8:30 de la noche | Youtube LMP.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Yaquis de CD Obregón vs Naranjeros de Hermosillo | 8:30 de la noche | Youtube LMP.

Mayos de Navojoa vs Charros de Jalisco | 7:30 de la noche | Youtube LMP.

Fin del juego.



Termina la serie en casa, no seguiremos preparando para nuestro próximo rival, Mexicali 🫵🏼



Presentado por: ARIEL pic.twitter.com/pl5eQCobRn — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) November 9, 2026

¿Qué equipos son los máximos ganadores en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico?

La escuadra más ganadora en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico son los Naranjeros de Hermosillo, institución que suma 17 títulos y que supera con un amplio margen al segundo lugar, por lo que es esperarse que sea un candidato más para esta temporada 2026 de la LMP.

En segundo lugar aparecen los Tomateros de Culiacán con 13 campeonatos hasta ahora, mientras que el Top 3 lo cierra los Venados de Mazatlán con 9 títulos en su historia. Eso sí, vale decir que otro candidato importante son los Charros de Jalisco, quienes si bien apenas suman cuatro trofeos, sus dos últimos fueron en las más recientes dos campañas.