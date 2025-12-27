Liga MX cerca de exportar a promesa a equipo sudamericano

Jesús Alcántar estaría cerca convertirse en nuevo futbolista del FCB Melgar de Perú y ponerse a las órdenes de un viejo conocido del futbol mexicano; Juan Reynoso. El zaguero central de los Rayos del Necaxa sería de interés del estratega sudamericano y no vería con malos ojos llegar al balompié de aquel país en busca de más minutos.

De acuerdo a información de medios peruanos, el estratega que llevó a Cruz Azul a campeonar por novena vez en la Liga MX tras una sequía liguera de más de 10 años sería el principal interesado en el canterano de los Rayos. Cabe destacar que, Alcántar a sus 22 años puede presumir que ya ha jugado en el balompié de Europa tras un breve paso por el cuadro B del Sporting B de Lisboa en el el futbol de Portugal.

Su valor económico

El portal especializado Transfermarkt tiene valuado en 500 mil euros al central mexicano y justamente el FCB Melgar tendría que hacer un esfuerzo económico por hacerse de los servicios de Jesús. Otra manera sería una cesión en caso de que los Rayos del Necaxa no quieran perder la carta de su aún jugador.

Finalmente, será también trabajo de Martín Varini y su cuerpo técnico de ver que opción les conviene más. Retener a Alcántar y darle minutos al defensa de 1.92 cm de estatura o cederlo al equipo de Juan Reynoso y ver como se desenvuelve en el futbol de Perú con el FCB Melgar.