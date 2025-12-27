ÚLTIMA HORA: Campeón de Libertadores cerca de quedarse sin técnico

Caos en el paraíso, la directiva del Flamengo tiene un problemón tras un año de ensueño bajo el mando de Filipe Luis. El director técnico brasileño se habría negado a renovar tras extender una serie de peticiones que a la cúpula del Mengao les han parecido imposibles de garantizar. Con ello, el campeón de la Copa Libertadores y monarca del futbol brasileño podría quedarse sin una pieza fundamental a días de que empiece el 2026.

Diversos medios de Brasil señalan que, Jorge Mendes (agente de Filipe Luis) es quien ha aconsejado a su cliente y por ello su renovación con el Mengao se ha estancado. De acuerdo a Vene Casagrande, el director técnico pide tres cosas que el Flamengo piensa que son ridículas.

➜ 5 MILLONES DE EUROS netos al año.

➜ Bonus por títulos.

➜ Cláusula BAJA si llegan ofertas del exterior.

Últimatum a él y su cuerpo técnico

De no llegar a buen puerto con la negociación, el Flamengo ya habría entablado pláticas con el ex director técnico del Botafogo y con amplío bagaje en el futbol de Portugal; específicamente con el SC Braga. Con esta noticia, la pelota parece estar en la cancha de Filipe Luis, quien podría quedarse sin trabajo a días de que inicie una nueva temporada.

Por otro lado, se habla de que el gran sueño del estratega brasileño y ex jugador del Atlético de Madrid es dirigir en el futbol de Europa, por lo que la claúsula baja si llegan ofertas del Viejo Continente sería la más importante para él. Finalmente, se espera que Luis rectifique y acepte la renovación en busca de otra temporada histórica a cargo del monarca de Sudamérica.