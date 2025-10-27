La Liga BBVA MX toma postura OFICIAL sobre el aficionado fallecido tras el partido de Cruz Azul vs Rayados de Monterrey

El pasado domingo 26 de octubre del 2025, se dio a conocer la muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, al terminar el encuentro ante Rayados de Monterrey en la Jornada 15 del Apertura 2025.

Horas después de darse a conocer la noticia, la Liga BBVA MX sacó un comunicado en sus redes sociales en el que lamentó el fallecimiento de Mondragón, detalló que se mantiene atento a las investigaciones de la fiscalía y explicó como fue el operativo de seguridad en el inmueble.

El operativo de seguridad comenzó desde las 16 horas tiempo del cerner de México, hubo un total de 2749 elementos para el encuentro, repartidos entre Policía Auxiliar, elementos de seguridad UNAM, seguridad privada y protección civil UNAM.

La Liga BBVA MX detalló que las 23:45 se realizó una junta de seguridad post partido con todas las autoridades participantes y no se dio a conocer ningún incidente. Los comisarios que fueron al estadio se retiraron del inmueble a las 12:20 am del domingo 26 de octubre sin tener conocimientos del lamentable hecho.

“El operativo de seguridad, que inició a las 16:00 hrs., se desarrolló de la siguiente manera:



1600 elementos Policía Auxiliar

189 elementos de seguridad UNAM

900 de seguridad privada

60 protección civil UNAM

3 ambulancias y 12 paramédicos

Junta previa con Comisarios 18:45 hrs. Apertura de puertas 19:00 hrs Asistieron 18 mil 406 aficionados El partido finalizó a las 23:10 hrs

A las 23:28 hrs. estaba totalmente desaforado el estadio y a las 23:45 se realizó la junta de seguridad post partido con todas las autoridades participantes en el operativo, donde no se comunicó ningún incidente. A las 24:00 hrs se retiró el autobús del Club Monterrey y, finalmente, los Comisarios se retiraron del estadio a las 00:20 hrs. sin que tuvieran conocimiento del lamentable hecho en cuestión. La violencia es inaceptable dentro y fuera de la cancha”

La LIGA BBVA MX informa: pic.twitter.com/j2JVIQJDfe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 27, 2025

Te puede interesar: Cruz Azul toma postura OFICIAL sobre el aficionado fallecido tras el partido vs Rayados de Monterrey