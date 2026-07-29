Liga MX vs MLS skills challenge 2026: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión del juego de habilidades HOY martes 28 de julio; online y por internet

Liga MX vs MLS skills challenge 2026 | reto de jugadas y desafío entre ambas ligas

Uno de los retos que más emociones y pasión despierta en el marco del Juego de Estrellas de la Liga MX y la MLS, es sin duda el Liga MX vs MLS skills challenge 2026, evento que sucede esta noche de 28 de julio entre un selecto grupo de representantes del balompié mexicano y del de los Estados Unidos.

En el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte, se celebrará este reto que está lleno de fantasía y donde se tienen anunciadas a las estrellas que buscarán encumbrar a su Liga como la mejor en ese rubro.

Los participantes de Liga MX que estarán en el Liga MX vs MLS skills challenge 2026

Los ocho jugadores que representarán a la Liga MX son: Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Elías Montiel, Carlos Moreno, José Paradela, Carlos Rodríguez, Federico Pereira y Javier Ruiz.

Los participantes de la MLS que están en el Liga MX vs MLS skills challenge 2026

Los jugadores que van al reto por la MLS: Son Heung-Min, Thomas Müller, Evander, Tim Ream, Petar Musa, Zavier Gozo, Maxime Crépeau, Matt Freese y Carles Gil.

