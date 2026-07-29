Liga MX vs MLS skills challenge 2026: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión del juego de habilidades HOY martes 28 de julio; online y por internet
La Liga MX se enfrenta a la MLS en un desafío de skills, que son jugadas de fantasía que suelen despertar la emoción en la tribuna por los gestos técnicos que presentan los participantes.
Uno de los retos que más emociones y pasión despierta en el marco del Juego de Estrellas de la Liga MX y la MLS, es sin duda el Liga MX vs MLS skills challenge 2026, evento que sucede esta noche de 28 de julio entre un selecto grupo de representantes del balompié mexicano y del de los Estados Unidos.
En el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte, se celebrará este reto que está lleno de fantasía y donde se tienen anunciadas a las estrellas que buscarán encumbrar a su Liga como la mejor en ese rubro.
Los participantes de Liga MX que estarán en el Liga MX vs MLS skills challenge 2026
Los ocho jugadores que representarán a la Liga MX son: Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Elías Montiel, Carlos Moreno, José Paradela, Carlos Rodríguez, Federico Pereira y Javier Ruiz.
Los participantes de la MLS que están en el Liga MX vs MLS skills challenge 2026
Los jugadores que van al reto por la MLS: Son Heung-Min, Thomas Müller, Evander, Tim Ream, Petar Musa, Zavier Gozo, Maxime Crépeau, Matt Freese y Carles Gil.