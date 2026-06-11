Amaury Torres - DR

Cientos de personas se reunieron en el Ángel de la Indepencia para celebrar victoria de México sobre Sudáfrica
México ganó 2-0 a Sudáfrica en el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
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Redactor
México ganó 2-0 a Sudáfrica en el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Terminó el partido inaugural de la selección mexicana y Santi Gimenez no entró en planes de Javier Aguirre
El partido inaugural de la justa mundialista será entré México y los Bafana Bafana. Sigue con nosotros la cobertura en vivo con jugadas, alineaciones y goles.
Maná, Shakira, J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean y Lila Downs fueron los encargados de dar arranque a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Este 11 de junio la selección mexicana será la encargada de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México
En punto de las 13:00 hrs la selección mexicana y Sudáfrica serán los encargados del partido inaugural
Oficialmente comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026™
A través de sus redes sociales el “Chicharito” confirmó su asistencia al juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Este 11 de junio se jugará más de un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La selección inglesa enfrentará Costa Rica como último duelo de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™