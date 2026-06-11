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Fútbol

Amaury Torres - DR

Redactor

Periodista deportivo con estudios en el Instituto José Ramón Fernández, tengo tres años de experiencia en medios digitales, apasionado por el futbol y la NBA. Mi trabajo se centra en ir más allá de los marcadores: me gusta contar las historias detrás del juego y encontrar ángulos inusuales en las noticias. Redactor de noticias deportivas.

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