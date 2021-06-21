10 futbolistas argentinos que han jugado en Rayados | FOTOS

La llegada de Esteban Andrada a Rayados de Monterrey para convertirse en nuevo portero del equipo, lo suma a una larga lista de futbolistas argentinos que han jugado en este equipo de la Liga BBVA MX. Aquí te dejamos algunos de los más recordados.

Futbolistas argentinos en Rayados

1. Antonio Mohamed: De 1998 a 2000 fue jugador de Rayados y ha tenido dos etapas de entrenador.

2. Pablo Rotchen: Defensor que jugó con Monterrey de 2002 a 2005. Fue campeón en 2003.

3. Walter Erviti: Extremo y mediocampista de 2002 a 2008, que se volvió emblema del club.

4. Guillermo Franco: Histórico delantero de 2002 a 2005, después se naturalizó mexicano.

5. José María Basanta: Capitán y emblema del equipo en la defensa. Tuvo dos etapas entre 2008 y 2020.

6. Neri Cardozo: Habilidoso extremo que fue parte de la época dorada del club entre 2010 a 2018.

7. César Delgado: “El Chelito” fue jugador de Monterrey de 2011 a 2015, con buenos momentos.

8. Nicolás Sánchez: De 2017 a 2021 se convirtió en importante jugador de la defensa y capitán.

9. Maximiliano Meza: Maxi es jugador de Rayados desde 2019 y en torneos recientes, ha mejorado sus actuaciones.

10. Esteban Andrada: Nuevo portero de Rayados de Monterrey, a partir del Apertura 2021.

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