6 argentinos naturalizados que llegaron a la Selección Azteca | FOTOS

Ante el inminente llamado de Rogelio Funes Mori a la Selección Azteca, para ser una nueva opción en la delantera mexicana, recordamos a 6 futbolistas argentinos que se naturalizaron y llegaron a representar a México con el combinado nacional.

Futbolistas argentinos naturalizados

1. Gabriel Caballero

En 2002, el entonces jugador de Pachuca fue convocado a la Selección. Y llegó al Mundial de Corea-Japón donde fue titular.

2. Guillermo Franco

El delantero brilló en México con Rayados y de 2005 a 2010 fue fijo con la Selección. Disputó dos Mundiales, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

3. Vicente Matías Vuoso

Delantero que hizo gran parte de su carrera en México. Fue parte del proceso al Mundial 2010 pero no acudió, además representó a México en la Copa América 2015.

4. Lucas Ayala

El mediocampista de Tigres disputó un juego amistoso en 2009 con la Selección Azteca. Su único partido.

5. Damián Álvarez

En México desde 2003, Damián jugó un partido con la Selección Azteca hasta 2012 contra Colombia. Su único llamado.

6. Christian Giménez

El “Chaco” jugó 5 partidos con la Selección Azteca en 2013, uno amistoso y cuatro en el proceso hacia el Mundial de Brasil 2014.

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