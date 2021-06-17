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Los equipos de Ricardo "Tuca" Ferretti como entrenador | FOTOS
Conoce todos los equipos del “Tuca” Ferretti como entrenador, en 20 años de experiencia. ¿Recordabas todas sus etapas en estos equipos?
Ricardo “Tuca” Ferretti lleva una trayectoria de 20 años como entrenador. Comenz´o en 1991 con los Pumas de la UNAM y más recientemente, firmó con los Bravos de Juárez, tras una exitosa etapa en Tigres. ¿Recuerdas todas sus etapas como director técnico?
“Tuca” Ferreti como entrenador
1. Pumas UNAM: 1991-1996 y entre 2006-2010.
2. Selección Azteca en tres ocasiones: 1 partido en 1993, 4 partidos en 2015 y 6 partidos en 2018.
3. Chivas de Guadalajara: 1996-2000
4. Tigres UANL: 2000-2003, 2006 y entre 2010-2021.
5. Toluca: 2003-2004
6. Monarcas Morelia: 2005
7. Bravos de Juárez: Desde el Apertura 2021
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