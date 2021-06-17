Los equipos de Ricardo “Tuca” Ferretti como entrenador | FOTOS

Ricardo “Tuca” Ferretti lleva una trayectoria de 20 años como entrenador. Comenz´o en 1991 con los Pumas de la UNAM y más recientemente, firmó con los Bravos de Juárez, tras una exitosa etapa en Tigres. ¿Recuerdas todas sus etapas como director técnico?

“Tuca” Ferreti como entrenador

1. Pumas UNAM: 1991-1996 y entre 2006-2010.

2. Selección Azteca en tres ocasiones: 1 partido en 1993, 4 partidos en 2015 y 6 partidos en 2018.

3. Chivas de Guadalajara: 1996-2000

4. Tigres UANL: 2000-2003, 2006 y entre 2010-2021.

5. Toluca: 2003-2004

6. Monarcas Morelia: 2005

7. Bravos de Juárez: Desde el Apertura 2021

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