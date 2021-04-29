  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Los títulos y logros del "Tuca" Ferretti en Tigres ¡Histórico! | FOTOS

Ricardo Ferretti dejará Tigres de la UANL, después de más de 10 años de ser su entrenador. Esto es todo lo que el “Tuca” hizo y ganó con los regiomontanos.

Tigres
2 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
3 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
4 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
5 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
6 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
7 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
8 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
9 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
10 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
11 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
12 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
13 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
14 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
Ricardo Tuca Ferretti .jpg
/
Tigres
2 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
3 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
4 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
5 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
6 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
7 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
8 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
9 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
10 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
11 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
12 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
13 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
14 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
Ricardo Tuca Ferretti .jpg
Tigres
2 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
3 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
4 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
5 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
6 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
7 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
8 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
9 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
10 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
11 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
12 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
13 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
14 Ricardo Tuca Ferretti títulos logros tigres.jpg
Ricardo Tuca Ferretti .jpg

Te Recomendamos