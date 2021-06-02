Equipos mexicanos que han sido finalistas, pero no ganaron el título | FOTOS

Conoce a los equipos del futbol mexicano que no han ganado la Liga BBVA MX pero llegaron a disputar una o más finales. Algunos de estos clubes ya no existen.

Clubes finalistas, pero no campeones

1. Querétaro

Los “Gallos Blancos” llegaron a la final en el Clausura 2015.

En el resultado global, perdieron 3-5 contra Santos.

2. San Luis

En el Clausura 2008, fueron la gran sorpresa y llegaron a la final.

Con resultado global de 1-0, Pachuca terminó coronándose.

3. Toros Neza

El famoso Toros Neza de los noventa, llegó a la final del Invierno 97.

Terminaron cayendo ante Chivas en la gran final.

4. Atlético Celaya

Con Emilio Butrageño como atacante, llegaron a su primera final.

Necaxa logró el bicampeonato en la gran final. El último de torneos largos.

5. Tampico Madero F.C.

Diferente franquicia a la que sí fue campeona en los 50. Perdieron finales en 85 y 86.

6. Atlético Español

Extinto equipo que llegó a una final en la temporada 1973-1974.

7. Leones Negros UDG

Tres finales perdidas y ningún título. 1976, 1977 y 1990.

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