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Equipos mexicanos que han sido finalistas, pero no ganaron el título | FOTOS
Conoce algunos casos de equipos mexicanos que llegaron a la final de la Liga BBVA MX a través de los años, pero no lograron ganar ningún título. ¡Muchos de ellos ya desaparecieron!
Conoce a los equipos del futbol mexicano que no han ganado la Liga BBVA MX pero llegaron a disputar una o más finales. Algunos de estos clubes ya no existen.
Clubes finalistas, pero no campeones
1. Querétaro
Los “Gallos Blancos” llegaron a la final en el Clausura 2015.
En el resultado global, perdieron 3-5 contra Santos.
2. San Luis
En el Clausura 2008, fueron la gran sorpresa y llegaron a la final.
Con resultado global de 1-0, Pachuca terminó coronándose.
3. Toros Neza
El famoso Toros Neza de los noventa, llegó a la final del Invierno 97.
Terminaron cayendo ante Chivas en la gran final.
4. Atlético Celaya
Con Emilio Butrageño como atacante, llegaron a su primera final.
Necaxa logró el bicampeonato en la gran final. El último de torneos largos.
5. Tampico Madero F.C.
Diferente franquicia a la que sí fue campeona en los 50. Perdieron finales en 85 y 86.
6. Atlético Español
Extinto equipo que llegó a una final en la temporada 1973-1974.
7. Leones Negros UDG
Tres finales perdidas y ningún título. 1976, 1977 y 1990.
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