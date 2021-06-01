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Los 10 equipos con MÁS titulos en la Liga BBVA MX | FOTOS
Hasta el Guardianes 2021, estos son los 10 equipos con más títulos de la Liga BBVA MX del futbol mexicano. Checa la galería completa:
Cruz Azul ganó el Guardianes 2021 y te contamos quiénes son los 10 equipos de la Liga BBVA MX con más títulos. ¿Los recuerdas a todos? Descúbrelo en esta galería.
Campeones Liga MX
1. América: 13 títulos
2. Chivas: 12 títulos
3. Toluca: 10 títulos
4. Cruz Azul: 9 títulos
5. León: 8 títulos
6. Pumas: 7 títulos
7. Tigres: 7 títulos
8. Santos: 6 títulos
9. Pachuca: 6 títulos
10. Monterrey: 5 títulos
Chécalo también: José de Jesús Corona CAMPEÓN, su primer título de liga | FOTOS