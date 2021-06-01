Los 10 equipos con MÁS titulos en la Liga BBVA MX | FOTOS

Cruz Azul ganó el Guardianes 2021 y te contamos quiénes son los 10 equipos de la Liga BBVA MX con más títulos. ¿Los recuerdas a todos? Descúbrelo en esta galería.

Campeones Liga MX

1. América: 13 títulos
2. Chivas: 12 títulos
3. Toluca: 10 títulos
4. Cruz Azul: 9 títulos
5. León: 8 títulos
6. Pumas: 7 títulos
7. Tigres: 7 títulos
8. Santos: 6 títulos
9. Pachuca: 6 títulos
10. Monterrey: 5 títulos

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