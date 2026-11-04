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 Futbolista argentino acusa al Club América de “robar” y sorprende a todos

Un jugador del Toluca publicó un mensaje contra las Águilas tras el polémico empate de la Jornada 15

 Futbolista argentino acusa al Club América de “robar” y sorprende a todos
Futbolista argentino acusa al Club América de “robar” y sorprende a todos|Toluca FC

Escrito por: José Alejandro | DR

La rivalidad entre Toluca y América sumó un nuevo episodio fuera de la cancha después del empate 2-2 que ambos equipos protagonizaron en el Apertura 2026. Santiago Simón, defensa argentino de los Diablos Rojos, expresó su molestia en redes sociales por una decisión arbitral que le dio al conjunto azulcrema la oportunidad de igualar el marcador en los últimos minutos.

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El reclamo surgió después de una jugada protagonizada por Miguel Borja y Federico Pereira dentro del área. El árbitro Luis Enrique Santander señaló penal a favor de las Águilas y expulsó al defensor uruguayo por doble amonestación. Henry Martín convirtió desde los once pasos y rescató un punto para su equipo.

Argentino América robar
Santiago Simón escribió en Instagram: “Qué manera de robar… Siempre lo mismo”.

"Qué manera de robar"

El argentino utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video de la jugada que derivó en la pena máxima. Sobre la imagen escribió: “Qué manera de robar… Siempre lo mismo”. La publicación apareció después del silbatazo final y, después, fue borrada.

La reacción del defensor también se sumó a las quejas del cuerpo técnico escarlata. Antonio Mohamed manifestó su inconformidad con el trabajo arbitral durante la conferencia. De esta manera, el malestar del equipo no quedó únicamente en las protestas dentro del terreno de juego, sino que llegó a las redes sociales.

La jugada polémica del América

La acción ocurrió cerca del minuto 89, cuando América buscaba el empate. Durante un tiro de esquina, Federico Pereira sujetó a Miguel Borja dentro del área y Santander marcó la infracción. El uruguayo reclamó la determinación y recibió una segunda tarjeta amarilla, por lo que abandonó el terreno de juego antes del cobro.

Henry Martín convirtió el disparo para establecer el 2-2 al minuto 92. El delantero engañó al guardameta Luis García y evitó la derrota de las Águilas.

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