El futbol mexicano está a nada de iniciar sus emociones más espectaculares de su semestre final de 2026. La fiesta grande comienza con sus cuartos de final y ante eso los nervios de los aficionados están al rojo vivo. Es por eso, que en la actualidad es necesario preguntarle a la IA, cuáles son sus predicciones. Y sin más… estos son los dos clubes favoritos para ganar el Apertura 2026, según lo indicado por las Inteligencias Artificiales.

¿Qué clubes son los favoritos para ganar el Apertura 2026, según la IA?

A nada de que inicie la ronda de los mejores 8, Chivas y Cruz Azul son los dos clubes que lucen favoritos para ser campeones en este Apertura 2026. Es decir, el primer y el segundo lugar lucen con las herramientas suficientes para conseguir el gran triunfo al finalizar este semestre. He aquí el desglose de la información.

Gemini piensa en el bicampeonato de Cruz Azul

Aunque claramente las respuestas pueden variar, es probable que la IA de Google te indique que los celestes se levantarían con el trofeo número 11 de su historia en primera división. Incluso, cuando se le cuestiona sobre el tema de la final, sería coronándose en el Estadio Akron tras vencer a las Chivas… que terminaron en la cima del futbol mexicano.

Chat GPT ve a Chivas levantar la 13

En una segunda opinión sobre los clubes que levantarían el trofeo, esta Inteligencia Artificial ve como monarca del Apertura 2026 al equipo de Gabriel Milito. Realmente se siente que los dos primeros sitios de la fase regular serán los que mejor jueguen la fase final, pues Chivas ganaría tras pelear la final ante La Máquina celeste de Joel Huiqui.

Grok también ve a Chivas ganando el Apertura 2026

Mientras que este otra opción de IA también ve al Club Deportivo Guadalajara como un equipo que replicaría lo hecho durante las primeras 17 jornadas del torneo. Y es que los tapatíos terminaron como la defensa menos goleada. Ante eso, como se observa el panorama de la opinión general, los celestes son el equipo a vencer. Sin embargo, la realidad puede decir algo muy contrario ya que inicien las actividades de la Liga BBVA MX en su ronda de los mejores 8.