La Liguilla del futbol mexicano está a punto de iniciar y, como era de esperarse, a falta de unas horas para su inicio existen verdaderos candidatos a quedarse con el título. En ese sentido, existe un dato del que pocos hablan pero que coloca a Toluca como uno de los principales en este rubro.

Toluca tuvo una mini crisis en la mitad de la temporada en donde concretó siete juegos sin conocer la victoria. A pesar de ello, el triunfo de hace un par de semanas ante Monterrey lo llevó directamente a la clasificación, logrando con ello algo que muy pocos pueden presumir.

¿Cuál es el dato que coloca a Toluca como favorito por encima de América, Cruz Azul y Chivas?

Después de prácticamente haberse terminado la temporada regular del Apertura 2026, Toluca fue uno de los dos equipos que logró estar en puestos de Liguilla en todas las jornadas de la campaña, contando la última en donde los Diablos ya aseguraron su boleto a la fiesta grande.

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Y es que, en ninguna de las 17 fechas posteriores, Toluca salió de los primeros ocho lugares de la clasificación y, de hecho, en la mayoría de estas estuvo siempre entre los primeros cinco lugares, lo cual habla del impacto y la regularidad que el club ha mantenido con Antonio Mohamed.

Es así como Toluca es, junto al América, las únicas dos escuadras que siempre estuvieron en zona de Liguilla, aunque la diferencia entre ambas es que los Diablos rascaron un empate en su visita al Banorte. En el tercer lugar aparece Cruz Azul, quien estuvo dentro durante 14 de las 17 fechas.

¿Qué números tiene Toluca después de 17 fechas disputadas?

Después de 17 fechas disputadas, los Diablos Rojos del Toluca quedaron ubicados en el quinto lugar de la clasificación general por debajo de Chivas, Cruz Azul, América y Atlas al registrar 27 unidades. Además, el conjunto mexiquense acumuló 35 goles a favor por solo 23 tantos en contra.