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GALERÍA: Rayados y Monarcas reparten puntos

Rayados y Monarcas empataron en el duelo de la fecha 2 del torneo.

Por: Azteca Deportes

Monterrey vs Monarcas
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