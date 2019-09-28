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¡La mejores postales que dejó el Clásico Nacional!
América aplasta al Rebaño en una noche glorioso de Córdova.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.
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Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.
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