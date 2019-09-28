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¡La mejores postales que dejó el Clásico Nacional!

América aplasta al Rebaño en una noche glorioso de Córdova.

Por: Azteca Deportes

Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.

Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.

Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.

Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.

Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.

Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.

Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.

Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.

Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.

Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

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Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

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Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

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Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

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Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Guadalajara, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 28, 2019. <br><br> durante el partido America vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 28 de Septiembre de 2019.

Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.
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Las Águilas demostraron su poder ante su odiado rival.
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