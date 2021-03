Henry Martín critica a Peláez por desearlo como refuerzo para Chivas

El Clásico Nacional entre América y Guadalajara del próximo domingo comienza a calentarse por las declaraciones de sus protagonistas. Henry Martín, delantero de las Águilas, se expresó sobre las palabras recientes de Ricardo Peláez. El directivo de Chivas mencionó al delantero yucateco y a Sebastián Córdova como los jugadores del América que vestiría de rojiblancos si existiera la oportunidad.

“Pienso que no debió decir eso, creo que estuvo mal sobre todo porque está dejando en entredicho que los jugadores que tiene no lo han llenado. Uno agradece que se están fijando en uno, el archirrival, pero estoy muy bien aquí, estoy contento, estoy feliz y no pienso por el momento hacer ningún cambio. Quiero dar muchas alegrías al equipo, creo que puedo hacerlo y todavía me queda mucho futuro por delante, así que muchas gracias, pero no” expresó el delantero azulcrema en conferencia de prensa.

El ariete del América lleva 4 goles en lo que va de la Liga BBVA MX y está motivado con la posibilidad de ser convocado nuevamente por Gerardo Martino a la Selección Azteca. Henry estaría ocupando una de las plazas como centro delantero ante la ausencia por lesión de Raúl Jiménez.

“Yo creo que todos los partidos son importantes para el seleccionador, ve todos los partidos y analiza todos los jugadores que tiene en cuenta y no creo que por un partido depende de la convocatoria. Nosotros estamos para trabajar siempre para bien, para hacer las cosas lo mejor posible y así hacerlo el domingo y dar una alegría que me merezco y que se merece la afición” puntualizó Martín.

El Clásico Nacional entre Guadalajara y América lo podrás disfrutar en la pantalla de Azteca 7 el próximo domingo en punto de las 7:45 de la noche. Las Águilas de Henry vienen de perder los dos últimos compromisos ante el Rebaño Sagrado.

¿Cuándo y dónde ver Chivas vs América EN VIVO?

El partidazo entre Chivas y América correspondiente al espectacular Clásico Nacional podrás disfrutarlo completamente en vivo el domingo 14 de marzo en punto de las 19:45 horas de México en compañía de los Deus de la narración a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.