Resumen: Necaxa vs Chivas | Jornada 17 | Clausura 2022 | Liga BBVA MX

Las Chivas de Ricardo Cadena se metieron a la cancha del Estadio Victoria y le pegaron por la mínima diferencia al Necaxa, en duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga BBVA MX, Miguel Ponce fue el héroe de la noche.

Le anularon un gol al delantero Alexis Vega

El grito de gol se ahogó para los aficionados de Chivas, Alexis Vega sacó un disparo cruzado con la pierna derecha para abrir el marcador en el Victoria, sin embargo el VAR intervino y por fuera de lugar la acción fue anulada.



Miguel Ponce metió el tanto de la victoria

En los últimos minutos del partido, Miguel Ponce sacó un remate de cabeza al minuto 88 y venció a Malagón para poner el 1-0 y conseguir cuatro partidos seguidos con victoria para el “Rebaño”.

Con este resultado, el “Rebaño Sagrado” suma 26 puntos y esperará resutados para ver en que posición quedará en la fase de repechaje, que comienza la siguiente semana, mientras que los dirigidos por Jaime Lozano quedaron con 23 unidades y en la repesca lo más probable es que visiten en el duelo para acceder a la liguilla.

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