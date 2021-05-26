Santos vs Cruz Azul en la final del Clausura 2008 ¡Revívela en FOTOS!

En el torneo Clausura 2008 de la Liga BBVA MX, Santos y Cruz Azul protagonizaron la final del futbol mexicano. Revive los mejores momentos en FOTOS. ¿Qué sucederá en la final de este 2021?

Santos vs Cruz Azul Final Clausura 2008

El partido de ida se disputó en el Estado Azul el 29 de mayo de 2008.

El marcador fue 1-2 a favor de Santos, llevándose la ventaja.

Goles: Nicolás Vigneri al minuto 16, Fernando Arce al 60' y Christian Benítez al 85'.

El partido de vuelta fue el 1 de junio de 2008 en el antiguo estadio de Santos.

El marcador fue 1-1.

Con esto, Santos se coronó campeón con el marcador global de 3-1.

Goles: Daniel Ludueña al minuto 16 y Jimmy Lozano al 82'.

Ese fue el tercer torneo de liga para Santos.

¿Qué sucederá en la final este 2021 entre ambos equipos?

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