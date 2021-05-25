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Las 5 finales que perdió Cruz Azul entre 2008 y 2018 | FOTOS
Recuerda en fotos, las 5 finales que perdió el Cruz Azul entre 2008 y 2018 en la Liga BBVA MX. Dolorosos momentos para jugadores y seguidores del equipo celeste.
En el Guardianes 2021, Cruz Azul buscará ganar su noveno título de la Liga BBVA MX. El último fue en 1997, pero desde entonces han perdido 6 finales de liga y las últimas 5 sucedieron en un lapso de 10 años (2008-2018). Aquí las mejores fotos.
Finales perdidas del Cruz Azul (2008-2018)
Apertura 2018
Cruz Azul vs América
Resultado global: Cruz Azul 0-2 América
América se quedó con el título.
Clausura 2013
América vs Cruz Azul
Resultado global: América 2-2 Cruz Azul
El partido se fue a penales y América ganó el título.
Apertura 2009
Cruz Azul vs Monterrey
Resultado global: Cruz Azul 4-6 Monterrey
Rayados ganó su tercer título de liga en el Estadio Azul.
Apertura 2008
Toluca vs Cruz Azul
Resultado global: Toluca 2-0 Cruz Azul
Toluca se coronó en casa, tras ganar el partido de ida 2-0.
Clausura 2008
Santos vs Cruz Azul
Resultado global: Santos 3-2 Cruz Azul
Santos se coronó en Torreón, tras ganar el de ida en el Estadio Azul 2-1.
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