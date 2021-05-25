Las 5 finales que perdió Cruz Azul entre 2008 y 2018 | FOTOS

En el Guardianes 2021, Cruz Azul buscará ganar su noveno título de la Liga BBVA MX. El último fue en 1997, pero desde entonces han perdido 6 finales de liga y las últimas 5 sucedieron en un lapso de 10 años (2008-2018). Aquí las mejores fotos.

Finales perdidas del Cruz Azul (2008-2018)

Apertura 2018

Cruz Azul vs América

Resultado global: Cruz Azul 0-2 América

América se quedó con el título.

Clausura 2013

América vs Cruz Azul

Resultado global: América 2-2 Cruz Azul

El partido se fue a penales y América ganó el título.

Apertura 2009

Cruz Azul vs Monterrey

Resultado global: Cruz Azul 4-6 Monterrey

Rayados ganó su tercer título de liga en el Estadio Azul.

Apertura 2008

Toluca vs Cruz Azul

Resultado global: Toluca 2-0 Cruz Azul

Toluca se coronó en casa, tras ganar el partido de ida 2-0.

Clausura 2008

Santos vs Cruz Azul

Resultado global: Santos 3-2 Cruz Azul

Santos se coronó en Torreón, tras ganar el de ida en el Estadio Azul 2-1.

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