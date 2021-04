Tiene Rayados objetivo claro en la recta final del torneo

Los Rayados del Monterrey tienen muy claros sus objetivos en la recta final del Torneo GUARD1ANES 2021. Los pupilos de Javier “Vasco” Aguirre quieren uno de los 4 boletos directos a la Liguilla por el título.

En la conferencia de prensa, posterior al partido que se celebró en el Estadio Nemesio Díez, el “Vasco” dejó en claro que América y Cruz Azul ya tienen dos de esos lugares, así que su equipo debe pelear por uno de los dos boletos que restan.

“Son buenos los 3 puntos porque Cruz Azul y América comen aparte y los demás estamos peleando por los puntos. Así que nos vienen bien a nosotros”, declaró Javier Aguirre.

La exigencia que Aguirre se pone en su trabajo es total, a pesar de la victoria, el técnico mexicano sabe que su plantel aún tiene cosas por mejorar en este cierre de la Liga BBVA MX.

“Los entrenadores siempre buscamos algo más, nunca quedamos satisfechos. Siempre hay cosas que corregir. Pero bien por el resultado, sobre todo en una cancha durísima”, señaló el “Vasco”.

Rayados ha tenido una gran carga de partidos, tras su participación a media semana en la Liga de Campeones de la Concacaf, además de tener un partido pendiente ante Chivas en la Liga BBVA MX, es por eso que Aguirre ya comienza a mover sus piezas para tener un equilibrio en su plantilla.

“Sí, de los que repitieron fueron Sebastián Vegas y Carlos (Rodríguez). Tenemos un buen plantel y eso nos ayuda para darle movimiento, viene el partido de la Concachampions, más Chivas, más el Clásico”, dijo Javier.

HERNÁN CRISTANTE ESTÁ AVERGONZADO

Tras la derrota en casa ante los Rayados, el estratega del Toluca, Hernán Cristante, no pudo ocultar su tristeza por el resultado y pidió a sus jugadores mayor entrega en la recta final de la campaña regular.

“Me da vergüenza, no el resultado la verdad hoy no somos un equipo entregado y eso me duele mucho. Lo que me preocupa es el rendimiento, el juego, la lectura. En el segundo tiempo parecía una cascarita y eso no está bien. Ya hablé con los muchachos”, declaró Cristante.