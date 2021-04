El Chucky Lozano será suspendido en la liga italiana

A pesar de solo jugar 16 minutos, el Chucky Lozano fue amonestado y se perderá el duelo ante el Inter, que es el líder de la Seria A.

El futbolista mexicano ingresó de cambio al minuto 74 por Matteo Politano, en apenas la segunda ocasión que tocaba el balón comentió una falta, un tanto inncesaria, que le costó el cartón amarillo.

Con esta amonestación, el Chucky llegó a cinco, por lo que no podrá estar en el partido de la próxima semana ante el Inter de Antonio Conte. Un duelo de suma importancia, pues es el líder y las aspiraciones napolitanas para ingresar a la Champions League del siguiente año siguen vivas.

En el duelo, gracias a los goles de Victor Osimhen y Fabián Ruiz Peña, el Napoli consiguió la victoria ante la Sampdoria para llegar a 59 puntos, y ponerse a dos de su más cercano rival, el Atalanta.

Sigue el sueño de colarse a la Champions

Aunque el Inter tiene mucha ventaja y muy probablemente será en nuevo campeón de la Serie A, pues suma 11 puntos más que el Milán, equipo que va en el segundo puesto.

Los Rossoneri no pueden bajar los brazos, pues ellos y el quinto puesto (Napoli) la diferencia es tan solo de cuatro puntos; Milán (63), Juventus (62), Atalanta (61) y el equipo del Chucky Lozano con las 59 unidades.

Actualmente, el conjunto del mexicano tiene el boleto para la Europa League, pero buscarán colarse, después de que este año se quedara sin poder participar, luego de conseguir el boleto en cuatro ocasiones seguidas.

Con ocho jornadas por disputarse, el Chucky Lozano y el Napoli tendrán un cierre trepidante en la Serie A, primero ante el Inter, la próxima semana, y después aunque su calendario es no tan complicado no puede bajar los brazos ni aflojar, para no perder el sueño latente de la Champions League.